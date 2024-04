Note importante : Si vous n'avez pas encore vu la finale de saison d'Indéfendable, diffusée ce jeudi 25 avril, nous vous invitons à cesser votre lecture maintenant. Des détails importants de l'intrigue sont abordés ci-dessous.

« C'était tout un roller-coaster », s'exclame d'emblée Martin-David Peters en entrevue, le jour même de la finale de saison d'Indéfendable dans laquelle son personnage Me Frédéric Legrand perd la vie. « Mon personnage, au début de la deuxième saison, il était à la recherche d'une rédemption. Il essayait vraiment de reprendre sa vie en main. Mais d'une façon très sincère, sa démarche était vraie. C'est certain qu'il a de fortes dépendances à Jessica et aussi à l'argent. Et ses vieux démons, en quelque part, l'ont rattrapé. Mais moi, j'essayais d'insuffler dans le personnage qu'il recherchait quand même cette rédemption-là, qu'il cherchait quand même tout le temps à ne pas retomber dans ses vieilles habitudes, ses vieux problèmes. »

Évidemment, on connaît la suite. Les affiliations de Me Legrand avec deux groupes criminalisés lui auront coûté la vie, ainsi que celle d'Inès. L'explosion qui a pulvérisé les deux personnages dans les dernières secondes de l'épisode était particulièrement saisissante. On vous en parle ici.

Le comédien comprend que son personnage ait fait tourner les téléspectateurs en bourrique tout au long de la deuxième saison : « Je peux comprendre que pour les gens c'était fâchant, surtout son attitude avec Inès, bien sûr, qui était vraiment très désagréable. Ça, je le vois. Mais moi, je devais quand même essayer de jouer le plus possible un être humain dans toute sa complexité. Comme il a été créé par Izabel et Richard. »

Martin-David nous confirme au passage que son départ de la série n'était pas sa décision : « Bien sûr, ce n'était pas ma décision de quitter la série. C'est vraiment une décision scénaristique au niveau de la conception même de la courbe dramatique de la série. Parce qu'au départ, moi, je devais uniquement être là quelques mois à Noël de l'autre année. »

De son côté, Nour Belkhiria aurait demandé de partir, information qui ne nous a toutefois pas été confirmée encore par la comédienne ou l'autrice de la série.

Il poursuit : « J'étais censé mourir l'an dernier. Tu l'as vu, je me suis fait tirer, je suis supposé être mort. Mais ils ont vu l'impact que ce personnage-là a eu chez le public et ils ont dit "on va le ramener". Alors ils l'ont ramené pour une année supplémentaire. Mais la mort de ce personnage-là était programmée depuis longtemps, depuis le début en fait. »

Le comédien, même s'il est triste de quitter la série, applaudit toutefois l'autrice pour avoir concocté une finale aussi bouleversante : « Ce qui est beau dans ça, c'est qu'il voulait lui donner un dernier coup de main, dans le fond. Ce n'est pas méchant. Il dit "OK, c'est correct. Je vois l'urgence dans tes yeux. Je vais te donner un lift". C'est sûr qu'elle meurt par sa faute, mais son geste au départ, c'était de lui donner un coup de main, de l'aider dans son urgence. »

Une dernière scène chargée d'émotion sur le plateau

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la dernière scène tournée par Martin-David Peters n'était pas celle de l'explosion, mais bien celle de son témoignage en cour, pendant lequel il craque en revivant la fusillade qui lui a pratiquement coûté la vie dans la première saison, sous les yeux de son fils.

« Cette scène-là, ça s'adonnait à être la dernière scène de mon personnage. La dernière fois que je jouais une scène d'Indéfendable, c'était son témoignage. Donc, évidemment, c'était pour moi les dernières paroles de mon personnage, la dernière fois qu'il parlait. Donc, c'était chargé de ces deux années-là magnifiques que j'ai pu passer avec l'équipe, avec tout le monde. C'était chargé d'une vraie émotion à ce moment-là. »

Ému, mais satisfait, le comédien porte un regard attendrissant sur cette aventure qui se termine : « Je garde dans mon coeur, bien évidemment, l'équipe d'Indéfendable, Isabelle et feu Richard, mais surtout, c'est drôle à dire, mais l'amour du public. En tout cas, la chaleur du public, la générosité du public envers ce personnage-là, envers moi, quand je les croise dans la vie. Vraiment, ça me touche et je suis extrêmement heureux de ça et je vais transporter ça avec moi, porter ça avec moi le restant de ma carrière. »

Martin-David Peters, que nous remercions chaleureusement pour cet entretien, pourra être vu dans la 1re saison de la série Marco Lachance, dont nous vous parlions ici.