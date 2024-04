Complètement sous le choc après la finale de saison d'Indéfendable

Note importante : Si vous n'avez pas encore vu la finale de saison d'Indéfendable, diffusée ce jeudi 25 avril, nous vous invitons à cesser votre lecture maintenant. Des détails importants de l'intrigue sont abordés ci-dessous.

Les coups de théâtre se sont multipliés dans la finale de saison d'Indéfendable, alors que l'autrice Izabel Chevrier nous a offert un épisode digne de ce nom, qui nous laisse complètement abasourdis.

D'abord, la maladie de Me Lapointe (Michel Laperrière) bouleverse tout le monde et pas que ses collègues. Le côté paternel et attendrissant de ce personnage, bien qu'un féroce avocat, nous a séduits depuis le début et nous espérons évidemment pour lui un futur favorable.

Puis, le retour de Marianne (Anne-Élisabeth Bossé), conjugué avec la nouvelle qu'elle réservait à ses acolytes sur son changement de vocation, n'était visiblement pas suffisant. Ainsi, on a aussi appris que son couple avec l'enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron) n'est plus.

Mais ce n'est pas tout! Dans les dernières images de la saison, Inès (Nour Belkhiria) apprenait que sa mère avait fait un infarctus et suppliait Me Legrand (Martin-David Peters) de l'amener à l'hôpital. Bien que menacé par un groupe criminalisé, Me Legrand a malheureusement accepté sa demande.

L'explosion qui a ensuite pulvérisé les deux personnages nous a complètement laissés sous le choc et dans la certitude de leur mort. On s'attendrait très certainement à la mort de Legrand, pas du tout à celle d'Inès...

Ce faisant, l'autrice de la série laisse le cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins en bien mauvaise posture. Léo MacDonald (Sébastien Delorme) et Kim Nolin (Julie Trépanier) vont nécessairement prendre de l'importance dans la prochaine saison, puisqu'ils demeurent les seuls avocats en place et en santé. Pourrait-on penser que l'autrice va nous amener de nouveaux personnages la saison prochaine? Probablement.

Chose certaine, cette finale de saison n'aura déçu personne!