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André Robitaille décroche un rôle dans une série de Radio-Canada

Il partagera l'écran avec Samian.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

André Robitaille s'est d'abord fait connaître comme comédien avant de devenir l'un des animateurs les plus populaires du petit écran.

Après ses études à l'École Nationale de Théâtre, il décroche un rôle dans Avec un grand A. On a ensuite pu le voir dans Bombardier, Moi et l'autre, Le retour, Rue l'Espérance, Providence, puis, plus récemment, dans À coeur battant.

Cela fait déjà deux ans que nous ne l'avons pas vu jouer dans nos télés. Voilà que l'animateur des Enfants de la télé annonce qu'il sera au générique de la nouvelle série de Radio-Canada Kadebwe.

La série suit deux sœurs (Ève Ringuette et Océane Kitura Bohémier-Tootoo) et leur frère (Samian) qui se disputent autour d'une terre héritée, pour finalement découvrir que leur legs dépasse largement le cadre familial.

Kadebwe présente un univers où chaque décision oppose le besoin de survivre aux blessures du passé, la mémoire aux promesses du progrès, et la loyauté à la survie.

André Robitaille a partagé sur ses réseaux sociaux une magnifique photo de lui en compagnie de la réalisatrice Sonia Bonspille Boileau. Voyez l'image ci-dessous.

Les 10 épisodes de 60 minutes seront diffusés lors de la saison 2026-2027 sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV et APTN (Réseau de télévision des peuples autochtones).

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