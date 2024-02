Avec un grand A: L'amour qui n'en finit plus

Leurs enfants ayant atteint la vingtaine, Charlotte et Richard Ménard peuvent enfin réaliser leur rêve: prendre leur retraite et vendre leur maison pour aller vivre sur un voilier. Mais les enfants, qui vivent à leurs crochets, ne veulent pas quitter la maison. En désespoir de cause, le couple met tout de même son projet à exécution et part en ne laissant derrière eux qu'une lettre explicative.