Le retour de Madeleine après 23 ans d'absence sème l'émoi dans la petite ville de Pointe-aux-Cèdres. Le téléroman est construit autour de deux histoires importantes: le retour de Madeleine et les conséquences dramatiques de sa réapparition sur ses enfants et son mari, et l'amusante saga concernant son projet de thérapie alternative. Madeleine est à mille lieux de se douter de toutes les luttes qu'elle devra mener pour combattre les préjugés et les résistances.