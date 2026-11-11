Alertes : Stéphanie sera kidnappée

Dans l'épisode de ce mardi d'Alertes, Stéphanie (Sophie Prégent) avait enfin réussi à prouver son innocence au directeur Lamontagne (Benoit McGinnis). Une chasse contre Valérie (Julie Ringuette) s'est alors enclenchée.

À la fin de l'émission, nous avons pu apercevoir Stéphanie sortir du poste de police, seule. Valérie l'observait, dans la pénombre.

Qu'adviendra-t-il de la capitaine Duquette? Une partie de la réponse se trouve dans la bande-annonce partagée par TVA en début de saison.

En effet, dans celle-ci (que vous pouvez revoir dans cet article), on peut voir Stéphanie se faire apposer un linge de chloroforme sur le visage alors qu'elle est assise sur le siège conducteur de sa voiture. On peut s'imaginer que Valérie se trouvait sur la banquette arrière.

On peut y voir aussi des images de Stéphanie qui hurle « à l'aide », alors qu'elle semble attachée à une chaise de barbier.

Valérie la torturera-t-elle pour la punir de l'avoir démasquée?

Chose certaine, dans les prochains épisodes, nous rencontrerons l'ex-conjoint de Val (voyez ici quel acteur connu l'incarnera), ainsi que sa mère (découvrez l'identité de son interprète ici). On peut s'imaginer que la disparition de Stéphanie forcera l'escouade Cerbère à enquêter, ce qui les mènera à ces deux individus. Ceux-ci apporteront certainement des informations importantes pour comprendre l'esprit tordu de la policière en cavale.

Tout cela nous amène aussi à croire que Stéphanie sera prise au piège dans les griffes de Valérie pour les quatre derniers épisodes de la saison. C'est fort probablement le 8 décembre prochain que nous saurons qui de Stéphanie ou de Valérie remportera la joute. Évidemment, on mise tous sur la capitaine Duquette.

La série Alertes est diffusée les mardis soirs à 20 h sur TVA.