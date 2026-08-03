Bande-annonce : Stéphanie Duquette en danger dans la suite d'Alertes

La bande-annonce de la suite de la sixième saison d'Alertes vient de débarquer sur la toile. Vous pouvez la visionner au bas de l'article.

On y apprend notamment que Stéphanie (Sophie Prégent) revient au quartier général (on s'imagine pour exécuter des tâches administratives), et sa motivation à faire tomber Valérie (Julie Ringuette) est plus grande que jamais. Mais cette dernière n’a pas livré tous ses coups. D'ailleurs, on peut voir à la toute fin de la bande-annonce Stéphanie hurler à l'aide alors qu'elle semble être tenue prisonnière quelque part.

La première enquête de l'escouade Cerbère sera à propos d'une clinique médicale, qui est la cible d'une attaque meurtrière. Le lendemain, une autre clinique est à son tour ciblée, propulsant l'escouade dans une course contre la montre pour empêcher une nouvelle tragédie. L'enquête mène nos policiers dans l'univers des groupes anti-avortement, dont celui d'une jeune athlète pro-vie très influente sur les réseaux sociaux. Une ancienne affaire non résolue refait également surface, apportant une dimension troublante à l'enquête. Tout au long de cette affaire, Lily-Rose (Mylène St-Sauveur) sera appelée à dépasser ses limites.

Par ailleurs, l'escouade se retrouve aux prises avec une fugue qui suscite une vive inquiétude chez Renaud (Frédéric Pierre) et Lily-Rose : celle de la petite Stella. Cerbère se mobilise ensuite pour élucider le meurtre par balle de deux adolescents, retrouvés enlacés dans une ruelle. L'enquête plonge les policiers au cœur d'une histoire d'amour où l'envie et la haine ne sont jamais loin.

Plusieurs nouveaux acteurs rejoignent la distribution, dont Louise Cardinal, Henri Chassé, Tony Conte, Fabien Dupuis, Maxime Gibeault, Albert Kwan, Gabriel Morin, Igor Ovadis, Marcela Lorena Pizarro, Lise Roy, Philippe Thibault-Denis et Arnaud Vachon.

Alertes sera de retour dès le mardi 8 septembre à 20 h sur les ondes de TVA.