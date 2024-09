Un nouveau mandat pour Fabiola Nyrvin Aladin

Le Québec en entier semble être tombé en amour avec Fabiola Nyrvin Aladin lors de son passage à En direct de l'univers, où on lui a servi un hommage musical épatant. Authentique, spontanée, amusante et vive, la comédienne et animatrice a donné tout un spectacle, alors qu'elle accueillait avec émotion chacun des invités.

Ce lundi, nous apprenons que celle-ci vient de décrocher un nouveau mandat, qui lui colle d'ailleurs à la peau.

L'enseignante de formation devient la porte-parole de la plateforme éducative Télé-Québec en classe, destinée au personnel enseignant, aux professionnels et professionnelles de l’éducation et bien sûr, aux élèves. On y retrouve plus de 18 000 contenus à valeur éducative; vidéos, balados, trousses de littérature, listes thématiques pour tous les niveaux scolaires et toutes les matières.

La nouvelle porte-parole indique : « C'est un honneur pour moi d'être porte-parole de Télé-Québec en classe. Je rêve de vivre dans un monde où tout le monde sait que ça existe, et si je peux y contribuer, c'est absolument merveilleux! Les ressources y sont pertinentes, diversifiées et un coup de pouce souvent hors du commun pour épauler les enseignantes et les enseignants! Longue vie à Télé-Québec en classe! »

Depuis quatre ans, l’équipe de Télé-Québec en classe a participé à bon nombre d’événements en éducation. Colloques, congrès et formations ont été autant d’occasions de rencontrer des milliers de personnes travaillant dans le domaine de l’éducation et de recueillir leur appréciation.

Parions que l'apport de Fabiola à ce projet lui permettra de rayonner encore plus!

On peut suivre Télé-Québec en classe sur Facebook , YouTube , LinkedIn, enclasse.telequebec.tv .

Notons qu'on peut voir Fabiola dans une intrigue assez troublante dans la série À coeur battant (mardi 20 h à Radio-Canada).

On la retrouve aussi aux côtés de Marc Labrèche, comme chakra, à Je viens vers toi (lundi et mardi, 21 h à Noovo).