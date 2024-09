Une véritable classe de maître pour Fabiola Aladin à En direct de l'univers

Ce samedi, l'automnal plateau d'En direct de l'univers avait le grand bonheur de recevoir Fabiola Nyrva Aladin. Cette dernière, pétillante dans chacune de ses apparitions télévisées et animée d'un éternel sourire, était la convive idéale en cette fraîche soirée. France Beaudoin et son équipe sont effectivement parvenus à réchauffer nos coeurs avec un menu musical taillé sur mesure sur le monde musical de la comédienne. D'entrée de jeu, celle-ci s'est même exclamée : « Ce n'est pas possible France! Ça ne marchera pas ce show-là! »

Il faut dire que l'émission a commencé en force, avec de nombreux classiques francophones indémodables chers à Fabiola, dont « Et cetera » et « Si exceptionnel », l'hymne de toute une génération, entonnés par Gabrielle Destroismaisons elle-même. Puis, Marie Denise Pelletier lui a offert sa toujours aussi saisissante chanson « Inventer la terre », dont les paroles résonnent encore aujourd'hui dans notre quotidien. Lunou Zucchini, sa complice à Belle et Bum, a également fait une apparition sur le plateau hebdomadaire, avec une excellente relecture du hit « Unwritten ».

Sa prof de chant, Brigitte Dugas, a quant à elle interprété « J'ai vu », avec un aplomb frémissant, suivi des membres de son équipe d'improvisation, sur le rythme de « Joyful Joyful ».

La versatilité de la trame musicale de Fabiola a également été mise de l'avant avec Zaho De Sagazan, et son texte aussi tragique que dansant « 99 Luftballons ». Il s'agit d'un véritable ver d'oreille, accrocheur à souhait, si bien que l'interprète de Dominique dans Veille sur moi n'a pu faire autrement que de danser aux côtés de la jeune artiste de 24 ans.