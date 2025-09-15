Accueil
Les plus beaux couples sur le tapis rouge des Gémeaux 2025

Il y avait de l'amour dans l'air aux Gémeaux ce dimanche.

Image de l'article Les plus beaux couples sur le tapis rouge des Gémeaux 2025
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche, dans le cadre de la 40e Cérémonie des prix Gémeaux, nous avons eu l'occasion de croiser nombre de personnalités artistiques de notre télévision québécoise.

L'occasion était à la fête pour tous et ce fut le moment de sortir les plus belles tenues de gala.

Plusieurs couples se sont prêtés au jeu!

Nous avons pu croiser plusieurs couples de vedettes dont Louise Laparé et Gaston Lepage, Mélanie Pilon et Vincent Leclerc, Viviane Audet et Robin-Joël Cool, Sophie Cadieux et Mani Soleymanlou et plus encore.

Nous avons aussi croisé Sébastien Delorme d'Indéfendable et son amoureuse Virginie.

Tous étaient particulièrement magnifiques et il y avait de l'amour dans l'air!

Découvrez nos photos dans la galerie ci-dessous.

Découvrez nos tenues préférées de la soirée ici.

Voyez toutes nos photos prises durant la soirée ici.

Sur la photo : Tammy Verge et Antoine Bertrand © Patrick Lamarche / Showbizz.net

