Sébastien Delorme et son amoureuse brillent sur le tapis rouge des Gémeaux

Ce dimanche, pour les 40e prix Gémeaux, le comédien Sébastien Delorme, qui était d'ailleurs en nomination pour son rôle dans Indéfendable, a défilé sur le tapis rouge avec son amoureuse, Virginie Bruneau.

Le couple était absolument magnifique.

Voyez la photo du couple ci-dessous.

Notons que le prix a finalement été remporté par le complice de Sébastien Delorme dans Indéfendable, Michel Laperrière. Un honneur qu'il souhaitait d'ailleurs partager avec toute l'équipe de la quotidienne de TVA.

Julie Le Breton et Karine Vanasse ont aussi présenté leurs amoureux sur ce même tapis rouge. C'est à voir ici pour Julie Le Breton et ici pour Karine Vanasse.