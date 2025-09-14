Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Sébastien Delorme et son amoureuse brillent sur le tapis rouge des Gémeaux

Ils sont superbes!

Image de l'article Sébastien Delorme et son amoureuse brillent sur le tapis rouge des Gémeaux
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche, pour les 40e prix Gémeaux, le comédien Sébastien Delorme, qui était d'ailleurs en nomination pour son rôle dans Indéfendable, a défilé sur le tapis rouge avec son amoureuse, Virginie Bruneau.

Le couple était absolument magnifique.

Voyez la photo du couple ci-dessous.

Notons que le prix a finalement été remporté par le complice de Sébastien Delorme dans Indéfendable, Michel Laperrière. Un honneur qu'il souhaitait d'ailleurs partager avec toute l'équipe de la quotidienne de TVA.

Julie Le Breton et Karine Vanasse ont aussi présenté leurs amoureux sur ce même tapis rouge. C'est à voir ici pour Julie Le Breton et ici pour Karine Vanasse.

Mentionné dans cet article

Photo de Sébastien Delorme
Sébastien Delorme

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18