Ce week-end, l'actrice Julie Deslauriers, qu'on peut voir actuellement dans le rôle d'une policière dans Indéfendable, a annoncé une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux.

« Sans le savoir, ma santé vacillait. Le diagnostic est tombé, je prends ma guérison en main.

Pour l’instant, je reste discrète sur les détails.

Je serai moins présente sur IG, toute entière dans cette insolite traversée.

L’inquiétude et la curiosité n’ont pas leur place ici: juste les encouragements!

Merci à l’avance pour vos bons mots », écrivait-elle.

Voyez sa publication au bas de l'article.

La comédienne a reçu beaucoup de messages d'encouragement, notamment de la sphère artistique.

Nous joignons notre voix à la leur pour souhaiter beaucoup de douceur à Julie Deslauriers dans cette épreuve.

À noter que, avant son retour au jeu dans Indéfendable, nous n'avions pas vu l'actrice de Watatatow et de Chambres en ville depuis La théorie du K.O. et 30 vies dans les années 2010.