Découvrez l'équipe qui entourera Gino Chouinard dans sa nouvelle émission

Depuis son départ de Salut Bonjour, survenu il y a un peu plus de deux ans, Gino Chouinard n'a pas été aux commandes d'un nouveau projet d'envergure, si ce n'est que quelques apparitions télévisées survenues ici et là, comme à Sortez-moi d'ici l'an dernier.

Nous aurons cependant le bonheur de le retrouver sur une base quotidienne et ce, dès la semaine prochaine, alors qu'il animera l'émission du retour à la maison sur le 98.5 FM. Dans Le Québec maintenant, Gino veillera à offrir aux auditeurs une émission d'actualité de qualité et bien aérée, avec pour but de nous aider à se sentir plus léger, malgré l'ambiance mondiale terne et sombre.

Pour l'accompagner dans ce nouveau défi d'envergure, Gino a révélé dans une vidéo sur les réseaux sociaux, que vous pouvez visionner ci-dessous, les collaborateurs de ce nouveau rendez-vous quotidien :

Enfin, l'animateur annonce que Catherine Brisson effectuera quant à elle un passage hebdomadaire au Québec maintenant, pour jaser des différents enjeux de société. Chose certaine, nous avons bien hâte de retrouver Gino et son noyau dur, dans cette nouvelle aventure qu'on lui espère très fructueuse!

Mentionnons que Julie Bélanger, qui animera elle aussi le retour à la maison - du côté de Rythme FM - a annoncé son (énorme) équipe de collaborateurs. C'est à découvrir ici.

Le Québec maintenant débute ce lundi 17 août, à 15 h, au 99.5 FM.