Julie Bélanger s'entoure d'une équipe exceptionnelle pour son retour à la radio

C'est à compter du 17 août que Julie Bélanger fera son grand retour à la radio, sur les ondes de Rythme, pour animer le retour à la maison.

Son émission, intitulée Génération J, réunira de nombreuses personnalités chouchous qui composent son équipe de rêve. Visiblement, Rythme FM n'a pas lésiné sur les effectifs pour offrir à Julie Bélanger et aux auditeurs des moments de qualité et de complicité.

En effet, ce sont 26 coanimateurs et collaborateurs qui viendront épauler Julie Bélanger dans son mandat radiophonique cet automne.

Sabrina Cournoyer, Sonia Vachon, Véronic DiCaire, Debbie Lynch-White, Julie Ringuette, Maxence Garneau et Brigitte Boisjoli composent l'équipe de coanimation. Ils viendront compléter en alternance l'animation au quotidien.

En prime, 19 collaborateurs âgés de 30 à 80 ans, baptisés les chouchous, viendront enrichir les discussions avec leurs points de vue, leur passion et leur humour. Les voici : Patrick E. Abellard, Jean-Michel Anctil, Dominique Bertrand, Rosalie Bonenfant, Simon Boulerice, Serge Denoncourt, Sara Dufour, Alexandre Goyette, Jean-François Guévremont, Jean-Philippe Perras, Vanessa Pilon, Sophie Prégent, Dominic Sillon, Catherine Souffront, Guylaine Tanguay, Billy Tellier, Shirley Théroux, Saskia Thuot et Lou-Pascal Tremblay.

Avouez que c'est une équipe tout à fait exceptionnelle qui donne le goût de se brancher à Génération J!

Ne manquez pas la première, dès le lundi 17 août, sur l'ensemble du réseau Rythme et son application mobile. Pour l'occasion, Julie sera entourée de toute son équipe de collaborateurs pour vous les présenter en grand!