Charles Lafortune change de look

Le producteur et animateur Charles Lafortune est apparu sur ses réseaux sociaux vendredi avec un nouveau look.

« J’ai un personnage en dessous du nez…. », écrit-il, alors qu'il divulgue à ses abonnés sa nouvelle moustache poivre et sel.

Est-ce que son message signifie qu'il retournera enfin au jeu et qu'on pourra le revoir sur nos écrans bientôt? Nous l'espérons!

Bien que ces dernières années, il ait été davantage à l'avant-scène en tant qu'animateur et producteur, Charles a un diplôme du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en poche depuis 1993. Il a joué dans plusieurs séries populaires, dont Watatatow, Diva et Les Poupées russes, mais nous ne l'avons pas vu dans une fiction depuis Karl et Max en 2017.

