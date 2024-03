Karl, Max et leur ami Yvon découvrent un homme ensanglanté et inconscient dans une voiture accidentée au bas d'un ravin. Puis, avant que la voiture explose, ils voient tout près un sac rempli d'argent et contenant aussi une arme à feu. Après s'être approprié le butin de 2,6 millions de dollars, le destin de Karl et Max sera alors à jamais bouleversé. Bien malgré eux, ils seront pris dans une course aux millions contre le crime organisé. Au coeur de l'action, ils tenteront de sauver leurs rêves, leur vie amoureuse, mais surtout leur peau.