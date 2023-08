Un sans faute pour le gala de Cathy Gauthier et Silvi Tourigny à ComediHa!

Samedi, c'était au tour du duo Cathy Gauthier et Silvi Tourigny de monter sur la scène du Grand Théâtre de Québec afin de présenter leur gala ComediHa.

Même si certains ont offert des efforts décents, comme Marc Dupré en début de festival, on peut affirmer sans trop se tromper que la soirée d'humour de Cathy et Silvi était la plus convaincante de cette édition 2023. En plus d'avoir, elles, servies quatre numéros efficaces et diversifiés, leurs invités, aux styles bigarrés, ont charmé les spectateurs les uns après les autres.

D'entrée de jeu, les deux femmes ont abordé leur situation conjugale, puis Silvi a fait part de ses trouvailles sur les applications de rencontres à sa copine. Parmi les spécimens digne de mention, il y avait le premier ministre du Canada, séparé depuis peu.

– Cathy : Justin, il ne fourre pas, il fait l'amour – Silvi : C'est encore drôle, ça fait 8 ans qu'il fourre le Canada

Silvi découvrait également la fiche de Jean-François Mercier. Celui-ci sort illico des coulisses pour venir faire la leçon aux filles, qui insultent allègrement la faune masculine du web. « Y'es rendu sensible depuis qu'il a mangé des gosses de cheval au Costa Rica », dira Cathy à son amie lorsque l'ex-campeur de Sortez-moi d'ici quittera la scène. L'alter ego de Silvy Tourigny, Carole, a fait son apparition à la fin de la première partie. Celle-ci mettait en branle des auditions afin de trouver avec qui elle pourrait faire un numéro d'humour. Pierre Houde, Guillaume Lambert, Gisèle Lullaby, Joël Legendre et un chien (Boucar Di-Wouf) - cinq formidables choix électriques - ont passé l'audition avec la flegmatique « spécialiste en tout genre ». Un numéro hilarant, digne de ce personnage coloré (et pourtant si beige).

« Ah, Ricardo, brasse-moi le risotto avant que ça colle » - Carole

En deuxième moitié de spectacle, les deux animatrices sont entrées en scène en dansant sur une chorégraphie de Maud Saint-Germain, rien de moins. Collants, bodysuits et talons hauts, Cathy et Silvi assumaient complètement leur look affriolant. Leur gala s'est conclu par un pastiche de Dirty Dancing avec Silvi dans le rôle de Johnny et Cathy dans celui de Bébé. Les paroles de « The Time Of My Life » avaient été adaptées et, pour la fameuse portée, on avait installé des harnais à Cathy qui volait dans les airs, rapidement coincée au plafond. Une scène complètement farfelue qui a génèré rapidement l'hilarité dans la salle.

Si, lors du gala d'Anthony Kavanagh, le public avait l'ovation debout généreuse, ceux qui n'ont pas reçu l'encensement ultime ce samedi soir le méritait amplement. Tous les invités ont été remarquables. En plus de belles découvertes, dont font partie Thomas Bédard (tout frais sorti de l'École nationale de l'humour et déjà tellement prometteur), Daniel Tirado (qui a une impressionnante carrière en anglais, mais qui a peu joué sur la scène québécoise francophone) et Josiane Aubuchon (dont l'humour cassant et décomplexé charme à tout coup), on retrouvait des valeurs sûres, comme Réal Béland et Pierre-Bruno Rivard.

On a aussi eu droit à un retour des Pêcheurs de Martin Petit, une formule née sur scène avant de devenir une série télé. Michel Courtemanche et Martin Perizzolo (qui avait revêt ses habits de tennis des Beaux malaises) taquinaient le poisson avec Petit. Guillaume Lambert et Catherine Éthier, deux artistes qu'on adore, se sont aussi risqués à un numéro très habile sur les procédés humoristiques qui se concluait par quelques pas de claquette. Dave Morgan et Coco Belliveau ont aussi livré des performances plus que convaincantes.

Vraiment, ce gala ComediHa de Cathy Gauthier et Silvi Tourigny était un sans faute! Vous ne voudrez pas manquer ça lorsque ce sera diffusé cet automne à ICI Télé.