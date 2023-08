Pour toujours, plus un jour

Chuck va mourir. La maladie rare dont il est atteint depuis l'enfance a évolué. Suite au diagnostic, sa copine Delphine et lui décident de profiter au maximum du temps qu'il leur reste ensemble en faisant absolument tout ce qu'ils désirent, sans jamais penser aux conséquences. Cette comédie dramatique présente l'histoire de Chuck et Delphine, deux jeunes dans la vingtaine, qui décident, du jour au lendemain, de sortir de leur routine et de vivre le moment présent.