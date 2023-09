Bye Bye 2022

François Bellefeuille, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Patrick Huard, Sarah-Jeanne Labrosse et Guylaine Tremblay forment le noyau d’interprètes de la 54e édition de cette revue annuelle tant attendue. Le producteur Guillaume Lespérance et le producteur au contenu et réalisateur Simon Olivier Fecteau pilotent l’émission pour une septième année consécutive. Et comme le veut la tradition qu’ils ont instaurée, de nombreuses vedettes viennent enrichir la distribution tout au long de la soirée.