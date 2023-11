Avec pas de plan!

Suivez les péripéties d'Émilie Bégien et Guillaume Lemay-Thivierge, un couple vrai et sans compromis, qui se lance dans la construction d'une minimaison sur un terrain uniquement accessible par bateau! Leur but: s'offrir un havre de paix pour décrocher en famille. Pour réaliser leur projet, il rencontreront des experts et des gens passionnés. Afin de garder le cap, le couple devra faire certain choix et devra parfois revoir les plans très rapidement. Jonglant dans les aléas des règlements municipaux, de la construction, de mère Nature, des obligations de parents, de l'organisation de leur mariage et de leur agenda professionnel bien rempli, ils réaliseront que, parfois, un petit projet peut prendre des proportions beaucoup plus grandes que prévu! Fidèles à eux-mêmes, impossible de freiner l'imagination sans borne de ce couple dynamique et passionné!