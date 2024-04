Cette émission de Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin ne reviendrait pas

Une source nous révèle que l'émission Avec pas de plan!, diffusée sur la plateforme VRAI, ne reviendrait pas pour une troisième saison.

Dans ce docuréalité, on suivait Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin dans leurs projets d'envergure. Dans la première saison, ils se lançaient dans la construction d’une minimaison, sur un terrain uniquement accessible par bateau. Puis, dans la seconde, le couple débarquait en Gaspésie pour rénover leur toute dernière acquisition : une vieille station d’essence-dépanneur.

Rappelons que cette décision, qui n'a pas été confirmée par le réseau TVA, vient juste après une polémique entourant une vidéo publiée par Guillaume Lemay-Thivierge sur les réseaux sociaux le 16 mars dernier. Celle-ci a fait couler beaucoup d'encre depuis.

Le comédien a notamment perdu son poste d'animateur à Chanteurs masqués, puis l'émission de La grande messe le mettant en scène ne sera pas diffusée ce printemps comme prévu. La productrice Marie-France Bazzo nous parlait de cet épisode avec Guillaume Lemay-Thivierge en ces termes.

La deuxième saison Si on s'aimait encore sera, elle, diffusée malgré tout. La chaîne a indiqué que c'était par respect pour les candidats et l'équipe que cette décision à contre-courant avait été prise. Il faut dire que les émissions ont été tournées il y a déjà plusieurs mois et les deux commentateurs ont enregistré leur partie en janvier. Voyez ici ce qu'Emily Bégin nous disait sur ce qui nous attend.