Une émission avec Guillaume Lemay-Thivierge annulée : La production commente

Suite à une récente polémique, Guillaume Lemay-Thivierge a perdu plusieurs de ses contrats, dont celui d'animateur à Chanteurs masqués. Des émissions le mettant en vedette ont aussi été annulées. Son épisode de La grande messe fait partie du lot. Dans ce concept des productions Bazzo Bazzo, Christian Bégin s'entretient avec des personnalités québécoises dans le calme d'une abbaye. Dépouillés de leur cellulaire et de leurs repères, les invités se confient avec beaucoup de transparence et d'intégrité.

Lors du visionnement de presse de l'émission, ce mardi, nous avons questionné la productrice, Marie-France Bazzo, à propos du retrait de l'émission de la programmation.

« Il y a beaucoup de bruits autour de l'affaire Guillaume Lemay-Thiverge et autour des objets de cancellation, mais il y a beaucoup de nuances qui se perdent », nous confie-t-elle d'abord.

Elle ajoute : « Je n'excuse pas du tout Guillaume Lemay-Thiverge, mais peut-être que la poussière retombera et peut-être que ce sera intéressant [de voir l'épisode un peu plus tard, NDLR], parce que je l'ai vue l'entrevue évidemment, et, tu ne l'excuses pas, mais tu te dis : "c'est bizarre dans cette tête-là, c'est très particulier" et tu comprends qu'il y a peut-être des gaffes, des impairs, des choses troublantes qu'il a faites et tu te dis : "il va en faire encore" et c'est arrivé. »

Tu n'excuses pas [son geste], mais tu comprends mieux ce qui se passe dans cette tête-là. À titre documentaire, ce serait intéressant à voir.

Marie-France Bazzo espère que l'émission pourra être diffusée ultérieurement.

L'animateur Christian Bégin considère que la décision de Télé-Québec et de la production de ne pas présenter l'émission dans la tourmente était la bonne. « Je l'embrasse totalement cette décision-là. »

J'ai l'impression que si on diffusait cet épisode-là, tout serait lu à l'ombre de ce qui vient de se passer.

« Il y aurait une autre lecture qui serait faite, ce qui est normal, alors je pense que ça ne servirait personne en ce moment. On a tous besoin de silence. On est tellement dans un monde où l'on réagit plutôt que de réfléchir », enchaîne-t-il.

Je trouve que le silence, ça devient une position de respect. Par respect pour tout le monde, y compris pour Guillaume, je crois que c'est mieux de se taire.

L'épisode de Guillaume Lemay-Thivierge sera remplacé dans la programmation du printemps par une reprise de celui de Mariana Mazza, tiré de la première saison. Télé-Québec insiste sur le fait qu'il s'agit d'une excellente émission dans laquelle l'humoriste se voit complètement déstabilisée par le contexte de l'entrevue.

Les quatre épisodes de la deuxième saison de La grande messe seront diffusés les vendredis soirs à 21 h sur Télé-Québec dès le 5 avril prochain.