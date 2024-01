Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin tournaient récemment les dernières émissions de la deuxième saison de Si on s'aimait encore.

Alors que nous nous entretenions avec l'animatrice dans le cadre de la sortie de son docuréalité Avec pas de plan!, nous lui avons demandé de nous parler de ce que nous réserve Louise Sigouin et ses couples la prochaine fois.

« C'est toute qu'une saison! », dit-elle d'emblée, emballée : « Maudit que je trouve les participants généreux! À cause d'eux, on est dans l'apprentissage. On dirait qu'on se répète chaque année en disant que c'est une saison extraordinaire, mais c'est toujours des nouveaux participants qui, avec leur histoire, nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes. Je trouve ça toujours bouleversant. Guillaume et moi, on se trouve très chanceux d'être dans ce projet-là, de côtoyer Louise, de travailler avec Duo Production, qui est une super gang. C'est rendu de la famille. Ça fait 6 saisons qu'on se retrouve. »

Quel beau show! Ça va encore une fois être une esprit de saison! Des fois, tu te dis : "cette fois-là, ça va peut-être être une saison plus faible..." Ne non, ce n'est vraiment pas le cas! Ça va brasser encore une fois!

Emily Bégin est-elle étonnée du succès monumental de cette émission? « Je ne suis pas surprise du tout parce que ce sont des vrais problèmes, c'est du vrai monde », dit-elle. « Moi, j'aime les téléréalités, mais avec Si on s'aimait, on ne fait pas qu'observer des gens, on apprend, on se pose des questions. C'est une télé intelligente pour moi. On finit tous par se reconnaître dans l'un ou l'autre des participants. »

Au contraire de ce que l'on pourrait croire, Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin n'ont jamais rencontré les participants de Si on s'aimait. « C'est arrivé une seule fois que les participants étaient invités au lancement [voyez les photos de cette rencontre ici, NDLR], donc on les a vus là, mais on n'a jamais rencontré les autres, avant ou après. C'est ça qui est super, d'une certaine façon, parce que nous sommes vraiment comme le téléspectateur. Quand on s'assoit et qu'on écoute le show, l'émission est montée comme vous le voyez. Après, le réalisateur nous intègre dans le show avec nos commentaires ou avec les entretiens avec Louise. On voit vraiment ce que vous vous voyez. »

Si la première saison de Si on s'aimait encore ne durait que cinq semaines, la seconde sera plus longue. Par contre, la première moitié (six semaines) mettra en scène un premier groupe de quatre couples et d'autres couple seront présentés dans la seconde partie. À voir comment TVA choisira de diffuser tout ça...

Rappelons que, pendant la diffusion de la première saison, la production avait annoncé qu'elle ajoutait une nouveauté pour sa deuxième mouture (les détails ici). Ainsi, nous avons bien hâte de découvrir le résultat de cette « expérience bonifiée »! Aucun détail sur la date de diffusion n'a été annoncé pour le moment, mais on se croise les doigts pour que l'émission revienne au printemps.

Précisons qu'un couple ayant participé à la première saison s'est marié l'été dernier. Apprenez-en plus ici.