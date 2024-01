Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin se lancent dans la rénovation d'un dépanneur en Gaspésie (vidéo)

À l'hiver 2023, le couple à l'animation de Si on s'aimait, présentait au public une première saison d'Avec pas de plan !, une série de style docuréalité présentée sur Vrai. Dans ces huit premiers épisodes, les complices se lançaient dans la construction d'un minichalet - vous le devinerez... - sans plan! L'émission suivait ainsi les rebondissements que vivait la petite famille au courant d'un si grand projet. Non seulement le résultat était superbe, le public a aussi semblé adorer suivre le duo dans ses échanges du quotidien.

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge reviennent cette fois avec une autre aventure. Une expérience de vie encore plus risquée et... éloignée!

Ceux qui suivent l'animatrice sur ses médias sociaux auront pu découvrir, à travers ses publications, l'affection profonde que l'adepte de randonnée éprouve pour la Gaspésie. Eh bien, c'est cette même région qui est au centre de ce nouveau projet, comme le couple y a acquis une vieille station d'essence-dépanneur. Leur idée? Rénover la bâtisse pour en faire un espace rassembleur pour les touristes et les gens du village de Mont-Louis, où la désuète bâtisse est située. Voyez la bande-annonce de la deuxième saison, ci-haut.

Plus qu'une émission de rénovations, on pourra suivre Guillaume dans le lancement d'une entreprise complexe : la première compagnie de parasailing de la province. Ça s'avérera un peu plus compliqué que ce qu'estimait le producteur et animateur, qui est du genre à se lancer dans des coups de tête. Emily suivra, elle aussi, sa fibre créatrice, en développant une belle collaboration avec une distillerie réputée en Gaspésie. La région abondante de ressources précieuses s'avérera le laboratoire d'une concoction spéciale : un gin, bien à son image.

Avec pas de plan ! est une production originale de Zone3, en collaboration avec Québecor Contenu, réalisée par Jason Roy Léveillée. Les épisodes seront disponibles sur Vrai dès le 16 janvier 2024.