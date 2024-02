Trois romans québécois à lire avant qu'ils soient adaptés à la télé

Si les adaptations à l'écran (autant au petit qu'au grand) d'oeuvres littéraires foisonnent chez nos voisins du sud, le Québec ne manque certainement pas de matériel pour aller dans le même sens. La SODEC a dévoilé l'automne passé une liste des dernières oeuvres de chez nous ayant reçu un appui financier pour le développement d'une série. Si cet appui ne garantit pas que les projets verront le jour, il s'agit tout de même d'un grand pas dans la bonne direction. Nous vous présentons les trois romans qui pourraient s'illustrer dans nos télés.

Les insoumises, paru aux éditions Libre Expression en 2022, présente un univers méconnu du grand public, celui des sages-femmes. L'autrice, Fanny Rainville (aussi comédienne, on a pu la voir dans L'heure bleue entre autres), elle-même accompagnatrice à la naissance, s'est sans doute servie de sa propre expérience et expertise pour la rédaction. Dans ce roman, quatre destins de femmes se lient lorsqu'Amel, une jeune femme immigrante d'Algérie vit un accouchement extrêmement difficile et est transférée à l'hôpital, ayant peu de chance de survie. L'histoire aborde évidemment la condition des femmes nouvellement arrivées au Québec et enceintes dans le système de santé québécois, mais aussi les rapports parfois (souvent?) tendus entre les médecins et les maisons de naissance. C'est également une exploration des relations homme/femme, du pouvoir inégalitaire et insidieux qui peut s'y installer (notamment par la violence conjugale), ou encore des rêves perdus lorsque l'on se rend compte que la réalité n'est pas aussi simple que de s'imaginer vivre une belle vie rangée. Parfois, pour se sentir vivante, il faut s'affranchir des limites des modèles existants et idéalisés. Le scénario comptera 10 épisodes de 60 minutes et sera écrit par Fanny Rainville et Anne Boyer (Yamaska, L'heure bleue). Attention aux coeurs sensibles, certaines scènes risquent d'être difficiles à regarder.

Le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné, paru en 2020 chez La Peuplade et ayant remporté une multitude de prix ici et ailleurs, est sans doute la proposition la plus intrigante des trois. À la suite d'une opération, dont les détails ne sont jamais vraiment divulgués, Diane adopte de plus en plus la forme et les comportements du lièvre d'Amérique. D'abord dans le but d'accroître son efficacité au travail, elle se rend vite compte qu'une multitude d'effets secondaires prennent le dessus sur les résultats escomptés. En parallèle, un été de son adolescence est raconté, celui où elle a fait la connaissance d'Eugène. C'est un récit empreint de nostalgie qui parle du lien que nous avons avec la nature et les animaux, de l'isolement dans les grandes villes, du caractère marquant qu'a sur nous le milieu où l'on grandit. Et aussi, plus sérieusement, du deuil (de soi, de l'autre). Ce sera une belle occasion de voir de magnifiques plans de notre paysage québécois, puisque la majeure partie de l'action se déroule à L'Isle-aux-Grues. Le scénario comptera 6 épisodes de 60 minutes et sera écrit par Yannick Éthier (Lou et Sophie).

