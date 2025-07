Voici qui remplacera Jean-Sébastien Girard à Bonsoir bonsoir pendant ses vacances

Comme il nous l'avait laissé entendre dans une entrevue cette semaine, Jean-Sébastien Girard prendra deux semaines de vacances au mois d'août et reviendra ensuite à l'animation de Bonsoir bonsoir jusqu'à la fin de l'été.

Pendant son congé bien mérité du 6 au 21 août, c'est Sophie Fouron [photo ici], animatrice reconnue pour sa curiosité, sa vivacité d'esprit et sa grande aisance à établir un lien authentique avec les invités, qui le remplacera.

Détentrice d'un bac en sciences politiques et d'une maîtrise en communications, Sophie Fouron travaille dans le milieu des communications depuis plus de 20 ans. Elle co-anime le magazine culturel Retour vers la Culture sur ICI ARTV, puis elle a aussi tenu la barre des émissions Tenir Salon et La vie est un Carnaval sur TV5.

