Un look de l'animateur de Bonsoir bonsoir fait particulièrement réagir et il répond

À Bonsoir bonsoir, c'est un incontournable, le look de l'animateur ou de l'animatrice est étudié de façon méticuleuse par les internautes.

Ce lundi, Jean-Sébastien Girard a reçu de nombreux commentaires sur son apparence.

« J.-Sébastien était très élégant ce soir ❤️ »

« C’est bien élégant les vêtements de JS ce soir. Magnifique transformation. Que ses espadrilles restent dans son garde-robe lors de l’émission Bonsoir Bonsoir. »

« J.S. Pas de bas ❤️ »

« En été on en profite pas de bas. C'est parfait. »

Il n'est pas le seul ce soir-là à avoir été analysé de la tête aux pieds par les stylistes du web. Nathalie Simard a aussi été le sujet de plusieurs commentaires.

« Des grandes bottes en plein mois de juillet… choix douteux 🤨! »

« Jolie Nathalie avec cette superbe coiffure !!! J'adore !! 💝 »

« La robe de Nathalie WoW !!! »

« Nathalie est élégante, même avec ses bottes. »

En entrevue avec nous le lendemain de cet enregistrement, nous avons parlé avec Jean-Sébastien de ces nombreuses remarques sur ses vêtements.

« Je choisis des vêtements avec la styliste. C'est sûr que c'est le fun quand le monde [aime ça] », nous dit-il. « Il y a une petite partie où je me suis dit que peut-être, pour la semaine prochaine, j'allais peut-être laisser le petit running shoe, le monde aime ça quand je suis habillé propre. Et moi, je me sens très bien aussi dans des vêtements un peu plus chic », ajoute-t-il.

« Mais ça me fascine quand même de voir les gens qui disent : "Il n'a pas de bas. C'est drôle. Il fait comme Jean-Philippe". Le moindre détail. Il y a des gens qui se lèvent, qui vont sur l'ordinateur pour commenter des micro-détails de l'habillement d'un animateur, ça me fait quand même sourire. »

Il enchaîne : « Il y a aussi des gens qui s'engueulent. Il y a des gens qui chialent après les bottes [de Nathalie Simard] : "Ça n'a pas d'allure! On est en plein été!" Il y a quelqu'un qui répond : "Heureusement pour vous, ce n'est pas vous qui les portez, ça ne doit pas avoir trop d'impact sur vous". Je trouvais ça très drôle. »

Que des bottes dans les pieds de Nathalie Simard fâchent les gens à la maison au point de devoir l'écrire, [...] ça me fascine.

Voyez une image de l'émission de lundi ci-dessous.