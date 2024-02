Lorsqu'on liste les rôles de Patrick Côté, récemment exclu de Big Brother Célébrités, en tant que comédien au petit écran, on nomme souvent STAT.

Malheureusement, il est très difficile de trouver quand le champion de MMA est apparu dans la quotidienne. Après plusieurs recherches infructueuses, nous avions renoncé à trouver quel personnage avait joué le sportif, nous disant qu'il s'agissait probablement d'un troisième rôle muet non répertorié au générique.

C'est finalement Véronique Cloutier, au micro de Véronique et les Fantastiques, qui nous a donné la réponse cette semaine. En effet, l'autrice Marie-Andrée Labbé a communiqué directement avec l'animatrice pour lui dire que Patrick Côté avait joué le supérieur de Fabien Proulx, le soldat de l'armée en choc post-traumatique. Celui-ci lui disait d'abandonner une fillette dans une maison abandonnée en Afghanistan. Il n'avait que trois courtes répliques.

En plus que son nom n'apparaît pas au générique de l'émission (épisode 20, saison 2), il était impossible de le reconnaître puisqu'il portait un casque et des lunettes, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.

Notons qu'il a aussi joué un militaire dans la quatrième saison de la série Alertes. On a aussi pu le voir dans un rôle plus substantiel dans Bon matin Chuck. Il sera aussi dans la nouvelle fiction du Club illico IXE-13 et la course à l'uranium, où il incarne le président du port de Montréal.

