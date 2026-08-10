Voici quand débute la nouvelle émission de France Beaudoin

L'an dernier, France Beaudoin lançait un tout nouveau projet de documentaire percutant et lumineux à la fois, au sein duquel elle entreprenait une quête personnelle pour découvrir le pouvoir de la musique sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On en parlait ici.

La proposition unique de l'émission a été à ce point bien reçue par les téléspectateurs que France et son équipe ont décidé de revenir à la charge, avec un nouveau projet de société qui risque de faire jaser. Dans Prescription musicale, tel qu'annoncé précédemment, l'animatrice se penche sur une condition de santé spécifique par épisode, en tentant de découvrir les bienfaits que la musique peut apporter. La musique peut effectivement avoir un effet sur le brouillard mental, la gestion de la douleur, ou encore la maladie de Parkinson.

France va ainsi sur le terrain et part à la rencontre d'experts et de patients, en mettant en lumière la musique et ses effets sur la maladie. Cette nouvelle émission, très attendue, sera présentée dès le vendredi 16 octobre 2026, à compter de 19 h. Huit épisodes sont prévus au cours de cette première saison, qui s'annonce une fois de plus très émouvante.

D'ici là, les fans de France Beaudoin auront le bonheur de la retrouver dans leur télé, dès septembre prochain. En effet, pour une 19e saison, En direct de l'univers reprendra du service avec la promesse d'égayer nos samedis soirs. Au menu, des prestations surprenantes, des surprises grandioses et de mémorables moments devant notre télé, à découvrir l'univers musical de nos artistes préférés. On a hâte!

C'est un rendez-vous dès le 19 septembre prochain à compter de 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.

Enfin, découvrez ici tous les invités du talk-show de France, Pour emporter, qui sera également diffusé cet automne.