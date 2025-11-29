J’ai souvenir encore : France Beaudoin propose un documentaire lumineux et nécessaire

Le mardi 2 décembre prochain, dans la case horaire de STAT, Radio-Canada présentera un documentaire touchant, lumineux et rempli d'espoir sur le pouvoir de la musique sur la maladie d'Alzheimer, J'ai souvenir encore.

France Beaudoin s'est lancée dans une quête personnelle qui résonnera certainement chez beaucoup de gens. « Ça fait des années que ça me préoccupe », nous indique l'animatrice en entrevue. « Avec les choristes, on allait chanter avant les fêtes dans des résidences pour personnes âgées et dans des soins palliatifs. Sans en parler, pas pour les caméras, mais juste pour apporter un peu de la joie. On débarquait, puis on voyait les réponses qu'il y avait là », indique-t-elle.

Elle ajoute : « Dans ma famille, il y a des gens qui vivent avec la maladie, comme dans bien des familles, pour ne pas dire dans toutes les familles ou à peu près. Puis chez nous, c'est sûr qu'on a le réflexe de chanter, quand ça va, quand ça va pas. Alors, je voyais évidemment que quelqu'un peut se souvenir de toutes les paroles d'une chanson, même s'il a l'Alzheimer, puis qu'il ne se souvient pas de grand-chose d'autre par moment. »

La plus grande surprise à laquelle a été confrontée la productrice, c'est de constater à quel point tout le monde était du même avis. « On s'attendait à être challengés. On s'entend que ça ne guérit pas, on s'entend qu'il faut nuancer les choses, mais que tout le monde s'entend pour dire qu'il y avait un impact à plus ou moins grande échelle, mais qu'il y a un impact, que oui, la musique rejoint des zones du cerveau et est une voie de contournement par moment. »

« Donc à partir de là, c'est devenu : comment on pourrait l'aménager, ou comment on pourrait le déployer, déployer la musique autrement dans notre quotidien, dans nos CHSCD, dans nos RPA, dans nos hôpitaux, tout ça nous a amenés à des intervenants qui étaient formidables. » Parmi les personnes consultées dans la documentaire, on note : la gériatre Dre Julia Chabot, la professeure titulaire en neurocognition de la musique Isabelle Peretz, la musicothérapeute Stéphane Suppervielle et l'expert en neurosciences de l'audition et du vieillissement Claude Alain.

France Beaudoin rêve que le documentaire ait un impact réel sur les téléspectateurs. « D'abord, que ça se dise, qu'on comprenne que ça fonctionne, qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a un conseil qui est donné par Isabelle Peretz, qui est une sommité en la matière, qui dit : "plutôt que d'amener du chocolat ou des fleurs, apportez une liste d'écoute à votre proche". Moi, je me dis, on n'a rien à perdre d'essayer. »

Même quand on pense que c'est fini, c'est peut-être pas fini. De garder en tête que peut-être la personne peut apprendre encore, que la personne peut communiquer autrement avec nous.

Nous vous invitons à regarder ce puissant documentaire ce mardi 2 décembre, à 20 h. Pour ne pas oublier l'espoir...