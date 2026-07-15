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Voici quand sera diffusé le dernier épisode de Question de jugement

Une semaine spéciale « artistes » à ne pas manquer!

Question de jugement
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Alors que la saison télé du printemps tire à sa fin, certaines émissions restent à l'horaire encore pour quelques semaines, pour notre plus grand bonheur.

Sucré salé et Bonsoir bonsoir se termineront uniquement à la toute fin de l'été, et Question de jugement, animé par Pierre Hébert, restera encore en ondes un moment.

En effet, le jeu télévisé - dans lequel deux concurrents doivent se prononcer sur les perceptions et les idées préconçues de public envers quatre personnalités sur le plateau - tirera sa révérence pour la saison le jeudi 6 août prochain à 19 h.

Il faut savoir que, cette année, la saison se conclura avec quatre émissions spéciales « artistes ».

Lundi et mardi, les concurrents seront Josée Deschênes et Vincent Graton et les personnalités invitées : Sophie Fouron, Guylaine Tremblay, Bernard Fortin et Antoine Vézina.

Mercredi et jeudi, Marie Soleil Dion et Guillaume Lambert tâcheront de déduire les jugements du public envers Fabiola Nyrva Aladin, Léane Labrèche-Dor, Mikhail Ahooja et Jonathan Roberge.

Ainsi, ne manquez pas la dernière semaine de Question de jugement du 3 au 6 août à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

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