Voici quand reprendra la saison régulière d'En direct de l'univers cet hiver

Zachary Barde
Depuis la fin novembre, France Beaudoin et son équipe n'ont pas rallumé les projecteurs du studio d'En direct de l'univers. En effet, alors que le plateau du grand variété musical est d'ordinaire rempli d'effervescence, chaque semaine, c'est le calme plat depuis le passage de Marie-Lyne Joncas.

Pour rappel, l'émission reprendra officiellement les ondes le samedi 10 janvier à 19 h. Découvrez au passage dans cet article qui sera la convive de la soirée, à l'occasion de ce grand retour. Mais juste avant, le samedi 3 janvier, Radio-Canada a dévoilé ce qui serait diffusé dans la case horaire habituelle de l'émission de France Beaudoin, et il va sans dire que nul ne sera décontenancé! Pour ainsi dire, la chaîne a tout simplement choisi de rediffuser le spécial de fin d'année de l'an dernier.

Dans ce En direct du jour de l'an 2024, France recevait Marthe Laverdière, Louis Morissette, Mona de Grenoble et Patricia Paquin, pour souligner l'arrivée de la nouvelle année, dans un énorme party rempli de surprises et de mélodies chères au coeur des invités. Cette année, la production tentera de recréer l'ambiance survoltée et tant aimée des téléspectateurs, avec une édition très spéciale. À nouveau, l'identité des invités sera maintenue secrète jusqu'à la diffusion, prévue à compter de 19 h, ce mercredi 31 décembre. Quelles surprises nous réserve la production pour ce grand événement annuel? Il nous tarde de le découvrir!

Puis, tout de suite après les festivités, nous aurons droit à une double dose d'En direct, avec une émission présentant les coulisses du déroulement de cette giga production annuelle. C'est à ne pas manquer dès 20 h 30!

Quant à En direct de l'univers, nous pouvons d'ores et déjà confirmer la présence de certaines personnalités connues, qui seront de passage au fil des épisodes diffusés cet hiver. Découvrez la liste ici.

