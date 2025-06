Voici quand reprendra En direct de l'univers après la pause estivale

Après une saison marquée de moments tous plus mémorables et touchants les uns que les autres, la 16e saison d'En direct de l'univers a pris fin en avril dernier, dans une célébration aux airs de départ à la retraite dont on se souviendra longtemps. Depuis, nos samedis soirs ne sont plus les mêmes, dans l'attente de nouveaux épisodes de notre émission chouchou.

Bonne nouvelle cependant, le rendez-vous hebdomadaire animé de main de maître par France Beaudoin effectuera son grand retour l'automne prochain, pour une nouvelle saison. C'est effectivement le 13 septembre 2025 à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé, que sera diffusé le premier épisode de la très attendue 17e saison. Pour l'occasion, tel qu'annoncé précédemment, la présentatrice météo Colette Provencher verra son univers musical souligné à grands coups de surprises musicales et d'apparitions surprenantes.

Si son amie de longue date Sophie Thibault a d'ores et déjà promis d'y être, il nous tarde désormais de découvrir l'identité des autres amis et membres de la famille de la populaire animatrice qui se présenteront sur la scène du variété. Certes, il faudra se montrer patient! Par ailleurs, mentionnons que France nous a récemment dévoilé l'identité d'une autre personnalité connue qui viendra s'asseoir sur le fauteuil pivotant d'En direct de l'univers, l'automne prochain. Découvrez de qui il s'agit dans cet article. Qui seront les 21 autres invités de la saison? Assurément, toute l'équipe de l'émission est sans doute déjà affairée à la préparation de ces nouveaux épisodes, qui garniront notre télé lors de la saison froide.

En outre, un autre rendez-vous phare de la programmation d'ICI Télé et ce, depuis plusieurs années, Tout le monde en parle, reprendra lui aussi cet automne. La date de retour du talk-show animé par Guy A. Lepage est fixée au 21 septembre prochain, à 20 h. C'est le Gala des 40es Prix Gémeaux qui occupera la case horaire du talk-show, une semaine plus tôt. Apprenez ici qui animera la fête télévisuelle annuelle.