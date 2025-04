En direct de l'univers : Cette légende de la chanson offre une rare prestation à la télé

L'une des plus belles apparitions de la soirée aura sans contredit été quand, après que Sophie ait déclaré entretenir une correspondance régulière avec Diane Dufresne , l'artiste de 80 ans s'est présentée sur la scène. Introduite par l'actrice Lindsay Wagner, qui incarnait le rôle principal dans le film La femme bionique, Diane a interprété avec aplomb « Hymne à la beauté du monde », alors que des photographies de Sophie étaient projetées sur les écrans en studio. Il faut dire que la chanson tombait à point nommé, alors que la planète est affligée de toutes parts. Une lueur d'espoir, aussi mince soit-elle, est toujours la bienvenue, surtout venant de « la plus grande artiste que la Terre ait portée », aux dires de Sophie.

Les surprises ont été nombreuses pour l'animatrice, elle qui dispose d'un répertoire tout à propos, avec des chansons évoquant tantôt le voyage, tantôt le défoulement. Pour une finale de saison, France et son équipe ne pouvaient guère rêver mieux!

Offrant de très rares apparitions télévisées, il était fort réjouissant de voir sous nos yeux toute la fougue de l'interprète d'« Oxygène ». Le public s'est lui aussi exprimé sur les réseaux sociaux, soulignant la beauté du moment :

« Omg j’en pleure! Quelle belle et grande Dame au talent extraordinaire »

« On là voit bien trop rarement, elle est toujours incroyablement unique quand elle apparaît .. Beau moment. »

« Oh wow! Bravo Diane Dufresne!! Et quelle chanson tellement à propos dans notre monde actuel!! Merci En direct de l'univers! »

Il va sans dire que pour un party de départ à la retraite, Sophie Thibault a été gâtée, avec l'apparition de plusieurs personnes chères à son coeur, venues lui chanter tout leur amour. Amis, collègues et famille se sont ainsi réunis pour surprendre Sophie, dans un épisode festif et rassembleur, comme on les aime!

