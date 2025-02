Sophie Thibault annonce sa retraite

La cheffe d'antenne de TVA Sophie Thibault a annoncé lundi dans la bulletin de 18 h qu'elle prendrait sa retraite le 19 juin prochain.

« C’est une étape qui donne un peu le vertige, je vous l’avoue, parce que c’est un boulot que j’adore, et ce contact quotidien avec vous, évidemment, va me manquer. Après tout, vous m’avez portée, vous avez ni plus ni moins dessiné les contours de ma carrière. Et ma gratitude à votre endroit est immense. En plus, je suis entourée d’une équipe exceptionnelle, c’est le mot, qui est devenue pratiquement une deuxième famille », a-t-elle déclaré.

« J’ai la chance d’être en forme, je veux en profiter pour les années qui viennent, en communiquant peut-être autrement », ajoute-t-elle.

Rappelons que la journaliste avait récemment quitté l'antenne pendant quelque temps afin de prendre soin de sa santé. Plus de détails ici.

Elle souhaite exploiter davantage sa passion pour la photographie dans les prochaines années. Voyez certaines de ses magnifiques photos ici. « Je veux donc changer d’angle, caméra à la main, voir du pays, élargir mes horizons, chercher la plus belle lumière, sans le tic-tac du temps dans mon oreille. Bref, je le vois un peu comme fermer une grande porte pour ouvrir une fenêtre sur de nouveaux horizons où je peux me permettre de ralentir un peu le rythme. En d’autres termes, ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir bien senti. »

« D'ici là, les sujets ne manqueront pas et je vais donner le meilleur de moi-même dans ces derniers mois à venir », conclut-elle.

Nous lui souhaitons des derniers mois heureux à l'antenne de TVA!