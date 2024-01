Voici quand Gino Chouinard reviendra à Salut Bonjour : Les vacances sont bientôt terminées

Sur ses réseaux sociaux, Gino Chouinard annonçait mercredi qu'il reviendra à l'animation de Salut Bonjour le lendemain, soit le jeudi 4 janvier.

Il a partagé une photo des décorations de Noël autour de son foyer avec les mots : « C'est fini... On se voit demain ».

Géraldine Lamarche, Mathieu Roy et Sabrina Cournoyer étaient en poste, eux, mercredi matin aux aurores, le sourire aux lèvres, comme toujours.

Gino Chouinard et son équipe ont été les derniers à quitter les ondes en décembre et sont parmi les premiers à reprendre le boulot alors que les émissions reviendront, pour la plupart, dès la semaine prochaine.

Mentionnons que nous avons pu voir Gino à En direct du Jour de l'an alors que France Beaudoin a kidnappé l'animateur de Salut Bonjour pour l'amener sur son plateau. Sa femme et sa fille Marilou ont chanté pour lui « Love is in the Air » dans le medley d'ouverture de l'émission. « Est-tu belle ma cocotte! », a-t-on pu entendre le fier papa déclarer alors qu'il regardait son enfant avec des étoiles dans les yeux.

Comme bien des vedettes québécoises, l'animateur de Salut Bonjour a partagé une vidéo remémorant des moments marquants de son année 2023. Dans le montage, on peut apercevoir une magnifique photo de famille, que vous pouvez voir ci-dessous.

À noter qu'il ne reste plus qu'une saison à Gino Chouinard à la barre de l'émission matinale de TVA. C'est Ève-Marie Lortie qui le remplacera dès l'automne. « Je la connais bien cette émission-là, je connais les artisans, je sais comment ça fonctionne, je connais l'ADN », nous indiquait récemment la successeure. « C'est surtout une émission que j'aime profondément, que je transporte dans mon coeur depuis longtemps. » Lisez notre entretien complet avec l'animatrice ici.

