Une femme à la barre de Salut Bonjour : « Il y a quelques années au Québec, ça n'aurait pas été possible »

Il n'y avait pas d'autres candidats plus qualifiés qu'Ève-Marie Lortie pour remplacer Gino Chouinard à la barre de Salut Bonjour. Tout le monde s'entend sur ce point.

En plus d'avoir animé Salut Bonjour Week-end pendant de nombreuses années, elle a été, pendant un temps, responsable des nouvelles à Salut Bonjour en semaine alors que Guy Mongrain en était le capitaine.

« Je la connais bien cette émission-là, je connais les artisans, je sais comment ça fonctionne, je connais l'ADN », nous dit Ève-Marie Lortie en entrevue. « C'est surtout une émission que j'aime profondément, que je transporte dans mon coeur depuis longtemps.

J'espérais qu'un jour ça m'arrive.

Les rênes de l'émission matinale ont toujours été tenues par des hommes. Qu'une femme soit aujourd'hui choisie pour en être la tête d'affiche en dit beaucoup sur l'évolution de notre société.

« Je suis très fière », lance-t-elle, dans un élan du coeur. « Je sais qu'il y a quelques années au Québec, ça n'aurait pas été possible. On n'était pas là. Maintenant, on est là. »

Je sais aussi que j'ai eu l'emploi parce que j'ai démontré ma pertinence, mon intelligence, ma curiosité et mon endurance aussi parce que je l'ai fait longtemps cet horaire-là. J'ai travaillé pour être là où je suis.

Ève-Marie Lortie est portée en cette journée de couronnement (oui oui, rien de moins) par un engouement inspirant.

« Je ne suis plus une remplaçante. Je remplace Gino depuis si longtemps. Sauf que là, le titre officiel, on me l'a remis et je le prends avec beaucoup de gratitude et beaucoup de fierté. Je lève la tête et je suis fière de ça. »

Bravo à Ève-Marie Lortie qui mérite amplement sa couronne et son sceptre!

Rappelons que sa grande fille, Corinne Krusa (photo ici), travaille pour TVA Sherbrooke. Il n'y donc pas impossible que mère et fille se retrouvent un jour sur le même plateau. « Ce serait vraiment l'fun! Moi, je dirais oui à ça n'importe quand! »