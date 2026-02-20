Voici quand débutera la 4e saison de Survivor Québec

Le printemps est à nos portes que déjà, les chaînes télévisées se préparent à accueillir une foule d'émissions pour nous divertir encore quelques mois. C'est dans cette optique que nous sommes plutôt emballés à l'idée de retrouver l'une de nos téléréalités coups de coeur des dernières années, Survivor Québec.

Et, bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de retrouver Patrice Bélanger et la nouvelle cohorte d'insulaires! En effet, via une story publiée sur la page Instagram de la productrice Julie Snyder, un peu plus tôt cette semaine, nous apprenons que c'est le dimanche 5 avril 2026 que démarreront les hostilités entre les factions de cette nouvelle saison.

Si, par le passé, la chaîne avait pour habitude de présenter un programme double, c'est-à-dire Big Brother Célébrités suivi de Survivor Québec, il semble que le format allongé des galas dominicaux de la téléréalité aux mille trahisons ait eu raison de cette coutume. C'est le 29 mars prochain que BBC prendra fin cette saison.

Par ailleurs, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions de l'émission, on peut s'attendre à ce que la grande première ait une durée de deux heures. Ce sera dès lors l'occasion de faire plus ample connaissance avec les candidats de cette saison qui comporte déjà plusieurs nouveautés à son actif. D'abord, ces candidats seront au nombre de 18 cette année, une réduction de 4 joueurs par rapport à l'an dernier, alors que la cohorte en affichait 22.

Qui plus est, la destination est tout autre que ce à quoi nous sommes habitués. Si les 3 autres saisons se déroulaient aux Philippines, la 4e saison prendra place au Panama. Comment la production s'y prendra-t-elle pour jongler avec la météo latine? Il nous tarde de le découvrir.

