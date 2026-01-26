Cet humoriste connu a auditionné pour participer à la 4e saison de Survivor Québec

La semaine dernière, à Véronique et les Fantastiques, Guillaume Pineault a révélé qu'il avait auditionné pour participer à la 4e saison de Survivor Québec lorsqu'il a appris entre les branches que la production avait l'intention de permettre à une ou des personnalités publiques de rejoindre la distribution.

Précisons que Guillaume Pineault est un fan de Survivor. Il a d'ailleurs été collaborateur à l'émission Survivor Québec en prolongation.

Un visage connu s'est effectivement retrouvé dans le casting de cette nouvelle mouture, mais ce n'est pas un humoriste, mais plutôt Isabelle Gauvin, la femme de l'entrepreneur Luc Poirier et vedette de l'émission Vie$ de rêve.

Cette décision de rebrasser les cartes ne fait pas l'unanimité au sein du public et de la critique. D'ailleurs, à C'est juste de la TV vendredi, Alex Perron signifiait sa crainte face à ce changement de paradigme.

« C'est pas Isabelle Gauvin qui me dérange du tout », disait-il, « c'est le principe de mettre une personnalité connue avec monsieur et madame tout le monde dans ce genre de compétition-là. J'ai comme l'impression qu'on part sur deux niveaux. C'est-à-dire que si quelqu'un est connu et que moi je ne le suis pas, l'interaction ne sera probablement pas la même. »

Voyez ici la réaction d'anciens joueurs de Survivor Québec à la présence d'Isabelle à l'émission.

Survivor Québec est présentement en tournage au Panama. La téléréalité sera de retour sur les ondes de Noovo au printemps prochain.

Mentionnons que la fille d'une personnalité du monde du sport fait aussi partie de cette édition 2026. Les détails ici.