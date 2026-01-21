Cette candidate de Survivor Québec a un papa connu

Lundi, nous apprenions l'identité des 18 joueurs qui participeront à la quatrième saison de Survivor Québec.

Parmi eux, on retrouve Kate, une gestionnaire de projets de 27 ans.

Celle-ci a grandi dans un environnement marqué par le sport, notamment parce que son papa est un ancien joueur de football et un animateur sportif. Il s'agit de Pierre Vercheval [photo ici], qu'on peut voir sur les ondes de RDS en tant qu'analyste du football de NFL, de la LCF et des Alouettes.

Précisons que Pierre Vercheval est le premier Québécois de l'histoire à avoir participé à un camp d'entraînement d'une équipe de la Ligue nationale de football, en 1988, avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Kate, elle, a joué volleyball. Leader naturelle dotée d'une intelligence émotionnelle aiguisée, elle crée facilement des alliances authentiques. Elle déteste perdre, peu importe le contexte, et aborde Survivor Québec avec la ferme intention de viser le sommet. Sous ses airs de citadine stylée se cache une compétitrice féroce, une «superfan» prête à tout donner physiquement comme mentalement. Elle passera sous le radar, mais sa connaissance du jeu pourrait lui permettre de se faufiler jusqu’à la fin.

Survivor Québec sera diffusé sur les ondes de Noovo ce printemps.

Rappelons que deux visages connus, voire trois, font partie de cette nouvelle cohorte de courageux. Apprenez-en plus ici et voyez des photos de tous les joueurs ici.