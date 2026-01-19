Deux visages connus dans la nouvelle saison de Survivor Québec

Noovo a annoncé ce matin l'identité des 18 joueurs de la nouvelle saison de Survivor Québec. Parmi eux, on retrouve l'entrepreneure et philanthrope de 46 ans, Isabelle Gauvin.

On a pu voir cette dernière, qui est la femme de Luc Poirier, dans les deux saisons de l'émission Vie$ de rêve.

Sa description officielle se lit comme suit : Souvent perçue à travers le prisme de sa vie luxueuse, Isabelle veut prouver qu’elle est bien plus que l’image d’une femme d’un homme fortuné. Loyale, sensible et compétitive, elle aborde Survivor Québec avec le désir de faire tomber les préjugés. Athlétique malgré sa petite stature, elle sera un atout dans les épreuves, mais son plus grand défi sera l’éloignement de sa famille, son clan, qu’elle ne veut pas décevoir. Experte dans l’art de créer des liens forts rapidement, Isabelle aura du mal à jouer contre son cœur, ce qui pourrait autant l’aider que la mettre en danger. Sa plus grande peur : être ciblée parce qu’elle « n’a pas besoin d’’argent ». Mais elle arrive prête à montrer sa vraie nature — travailleuse, authentique et possédant une discipline de fer. Son empathie pourrait devenir sa force… ou le piège qu’elle devra éviter!

Voyez sa photo officielle ci-dessous.