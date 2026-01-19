Deux visages connus dans la nouvelle saison de Survivor Québec

Noovo a annoncé ce matin l'identité des 18 joueurs de la nouvelle saison de Survivor Québec. Parmi eux, on retrouve l'entrepreneure et philanthrope de 46 ans, Isabelle Gauvin.
On a pu voir cette dernière, qui est la femme de Luc Poirier, dans les deux saisons de l'émission Vie$ de rêve.
Sa description officielle se lit comme suit : Souvent perçue à travers le prisme de sa vie luxueuse, Isabelle veut prouver qu’elle est bien plus que l’image d’une femme d’un homme fortuné. Loyale, sensible et compétitive, elle aborde Survivor Québec avec le désir de faire tomber les préjugés. Athlétique malgré sa petite stature, elle sera un atout dans les épreuves, mais son plus grand défi sera l’éloignement de sa famille, son clan, qu’elle ne veut pas décevoir. Experte dans l’art de créer des liens forts rapidement, Isabelle aura du mal à jouer contre son cœur, ce qui pourrait autant l’aider que la mettre en danger. Sa plus grande peur : être ciblée parce qu’elle « n’a pas besoin d’’argent ». Mais elle arrive prête à montrer sa vraie nature — travailleuse, authentique et possédant une discipline de fer. Son empathie pourrait devenir sa force… ou le piège qu’elle devra éviter!
Voyez sa photo officielle ci-dessous.
Un autre visage familier fera partie de la cohorte 2026. En effet, Kathrine, qui a vécu un accident dramatique l'an dernier et qui l'a forcée à quitter l'aventure prématurément, revient pour terminer ce qu'elle a commencé.
Voyez sa photo officielle ci-dessous.
À noter qu'un troisième visage peut aussi vous sembler connu, celui de Stéphan Lessard, alias Orange Lessard, un auteur-compositeur-interprète dont vous pouvez écouter un extrait ci-dessous.
Parmi les autres participants, on retrouve un agronome de Québec, un enseignant en biologie de Chicoutimi, un poseur d’armature de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu'un charpentier-menuisier de Terrebonne.
La 4e saison de Survivor Québec est attendue ce printemps sur les ondes de Noovo.