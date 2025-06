Kathrine nous donne des nouvelles de sa santé : « J'ai finalement rencontré le chirurgien »

Kathrine a été marquée par son aventure Survivor Québec d'une façon dont elle se serait bien passée.

En effet, comme elle s'est blessée lors d'une épreuve, elle garde une cicatrice sur sa joue gauche et un léger problème de vision.

« J'ai finalement rencontré le chirurgien maxillofacial que je devais voir depuis des semaines », nous dit-elle d'abord. « Finalement, bonne nouvelle, mais on n'opéra pas. Donc, ça va rester comme ça. Dans le fond, si on opère, on risque d'endommager encore plus la vision. Malgré le fait que l'œil ait été déplacé - donc 3 mm renfoncés et 1 mm descendus - ça ne paraît pas assez visuellement pour s'attaquer à ça. »

Elle ajoute : « Je vis bien avec le fait que j'ai une vision un peu double. En fait, j'ai une vision double sur le côté. Quand je regarde sur le côté, je vois double. Maintenant, j'ai des trucs. Il faut que tu changes tes réflexes. Quand j'arrive pour tourner ma tête à gauche, au lieu de tourner mon oeil en premier, il faut que je tourne ma tête. »

Quant à sa cicatrice sur la joue, elle nous dit ceci : « On ne peut pas la toucher pour l'instant parce que les tissus ne sont pas réparés. Il faut attendre un an que la cicatrice soit complètement guérie pour pouvoir la rouvrir et refaire une belle petite ligne droite. Pour l'instant, on laisse ça comme ça et on va attendre dans un an. Mais sinon, je vis ma vie super bien. Je ne suis pas mal de ça. »

Kathrine fait preuve d'une résilience et d'un optimisme à toute épreuve. « Il y a des gens pires que ça. Pendant que j'étais au rendez-vous du chirurgien maxillofacial, j'ai vu quelqu'un qui avait eu un accident et elle avait la moitié du visage arraché. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce que j'ai, finalement, ce n'est pas si grave. Je peux vivre avec. Dans le fond, je vois ça comme un petit souvenir. »

Merci Kathrine de nous avoir inspirés tout au long de ton aventure Survivor Québec et après!