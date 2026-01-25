D'anciens candidats de Survivor Québec réagissent à l'arrivée de cette joueuse controversée

C'est ce lundi que les 18 participants de la 4e saison de Survivor Québec ont été dévoilés au grand public. Déjà, l'une des nouvelles joueuses a fait couler beaucoup d'encre, avant même le début de l'aventure.

Il s'agit d'Isabelle Gauvin, la femme du riche homme d'affaires Luc Poirier. Découvrez sa bio officielle ici. En réponse à cette distribution pour le moins surprenante, les fans de l'émission ont été nombreux à afficher leur mécontentement à la production. Récemment, ce sont plutôt d'anciens candidats de la populaire téléréalité qui ont tenu à ajouter leur grain de sel à la discussion, se portant à la défense d'Isabelle.

William, qui a été un joueur marquant de la saison 4, a déclaré :

« Je pense effectivement que la saison 4 sera remplie de twist ! Moi je trouve que les 18 joueurs semblent être tous très différents ! Ca va créer des alliances impossibles à prédire pour nous. J’ai super hâte de voir !! Moi si je verrais Isabelle, je m’allie automatiquement à elle. C’est une super personne avec qui être assis à côté en finale. »

Danyelle, qui était la candidate la plus âgée la saison précédente, s'exprime quant à elle en ces termes :

« Bien dit! J’ai aussi très hâte de voir le déroulement. Il faut savoir que dans la jungle, le statut social n’est plus un enjeu… mais la façon dont on compose avec tout … les gens, les twists, les stratégies, les défis physiques et la faim! Je suis certaine que nous aurons une super saison ! Bonne chance à tous les joueurs. »

« Woooooh que j’ai hâte d’écouter ça !!! Tu es tellement hot de sortir de ta zone de confort. J’adore et j’applaudis!!! 👏🏼👏🏼👏🏼 » s'est exclamée Élisabeth Chicoine, que l'on peut voir dans Vie$ de rêve aux côtés d'Isabelle

Plusieurs membres de la famille des joueurs Survivor Québec ont également réagi au retour de Kathrine, qui avait quitté l'aventure de toute urgence, l'an dernier.

Quoi qu'on en dise, cette nouvelle édition de la téléréalité, désormais tournée au Panama, risque d'être l'une des plus surprenantes jusqu'à présent, avec une production rodée au quart de tour qui nous surprendra assurément!

La 4e saison de Survivor Québec atterrit sur les ondes de Noovo ce printemps.