Voici quand Bonsoir Bonsoir! reviendra avec Jean-Sébastien Girard à l'animation

C'est en décembre dernier que nous apprenions, avec une joie certaine, que Jean-Sébastien Girard prendrait le relais définitif de l'animation quotidienne de la prochaine saison de Bonsoir bonsoir! Après maintes et maintes spéculations quant à l'avenir du rendez-vous estival par excellence, dont la précédente saison aura le chant de cygne de Jean-Philippe Wauthier, nous étions désormais fixés.

Par le moyen de Public Cible, nous savons désormais que la 9e - et très attendue - saison débutera le lundi 13 avril prochain. Encore cette année, les lundis et les mercredis seront diffusés en direct, tandis que les mardis et jeudi seront des émissions préenregistrées, dans des conditions du direct.

On précise également que Jean-Sébastien Girard s'entourera à nouveau d'une équipe de collaborateurs qui livreront, soir après soir, des chroniques tantôt culturelles, tantôt humoristiques, mais toujours pertinentes. Bien que nous espérons y voir un peu de sang neuf aux côtés de Jean-Sébastien et de ses invités, on souhaite tout de même que certains habitués de l'émission fassent leur retour, comme Marie-Chantal Perron, Élise Guilbault ou encore Serge Denoncourt.

Autrement, la formule du talk-show quotidien conservera donc ce qui a fait sa renommée au fil du temps, tout en y insufflant un brin de fantaisie importé par son nouvel animateur. D'ailleurs, dans l'esprit rassembleur et musical des années Wauthier, le fameux duo 29's, composé d'Anthony Albino et Julie Lamontagne, sera de retour pour accompagner nos soirées en musique.

D'ailleurs, on précise que la terrasse de Radio-Canada sera ouverte de temps à autre, permettant à l'animateur de s'entretenir avec un invité sous le feu du soleil couchant, écouter un numéro musical ou encore conclure l'émission sous les étoiles.

La table est donc mise pour une saison éclatante, qui fera honneur à un été qu'on espère chaud en confidences et abondant en averses d'entrevues avec nos personnalités préférées!

Découvrez ici la réaction de Jean-Sébastien Girard à l'annonce de sa nomination en tant qu'animateur de Bonsoir bonsoir!.