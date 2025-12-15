Jean-Philippe Wauthier passe définitivement le flambeau de l'animation de Bonsoir Bonsoir

Radio-Canada annonce aujourd'hui un changement majeur pour son émission printanière Bonsoir Bonsoir, alors que l'animateur Jean-Philippe Wauthier a décidé de passer le flambeau définitivement.

On se souviendra que la plus récente édition avait été bousculée par plusieurs changements à l'animation, alors que Jean-Philippe Wauthier avait dû prendre une pause professionnelle pour sa santé.

Ce faisant, on apprend que ce sera le seul et unique Jean-Sébastien Girard qui prendra officiellement les rênes de l'émission pour l'année 2026. Celui-ci avait ravi les téléspectateurs l'été dernier, avec son humour taquin et sa grande écoute, ce qui a donné des entrevues formidables pendant une bonne partie de la saison.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Le producteur de l’émission, Guillaume Lespérance, mentionne : « Les téléspectateurs ont été unanimement conquis par la façon unique que Jean-Sébastien a de mener les entrevues et par l'ambiance qu'il a su créer. Qu’il prenne la barre de l’émission est une suite naturelle et très attendue. »

De son côté, Jean-Philippe Wauthier explique la situation ainsi : « Après six années passées à la barre du talk-show estival de fin de soirée de Radio-Canada, je suis très fier de ce que nous avons accompli grâce à une formidable équipe, que je remercie au passage. J’ai décidé qu’il était temps pour moi de passer le flambeau et je suis ravi de voir un collègue et ami que j’admire, Jean-Sébastien, prendre les commandes du rendez-vous. Avec son énergie contagieuse et sa passion pour le milieu culturel, il est né pour animer cette émission. Je lui souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe, un immense succès. »

Enfin, le nouvel animateur officiel, Jean-Sébastien Girard, commente : « Avoir mon propre plateau, mon propre micro, ma propre équipe... c'est un rêve de jeunesse que je peux réaliser grâce à cette confiance que me témoigne Radio-Canada. Je compte bien m'amuser et continuer de surprendre les téléspectateurs qui étaient au rendez-vous l'an dernier. C'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler à nouveau avec la même équipe incroyable et de bâtir une émission qui me ressemble vraiment. Attendez-vous à rire et à beaucoup de plaisir! J'ai hâte de vous souhaiter le bonsoir! »

Nous tenons à saluer le travail colossal accompli par Jean-Philippe Wauthier et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite des choses.

Dès le printemps 2026, Bonsoir bonsoir! proposera un regard empreint de la personnalité de Jean-Sébastien Girard sur l'actualité culturelle et sociale, invitant des personnalités de tous horizons dans son univers singulier.

Tous les détails seront dévoilés au cours des prochains mois.