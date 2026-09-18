Voici les premiers invités de la saison à Tout le monde en parle

Après plusieurs mois de pause, c'est (enfin, diront certains) ce dimanche que le populaire talk-show dominical Tout le monde en parle reprendra les ondes de Radio-Canada. À nouveau cette année, pour une 23e saison d'affilée, nous aurons droit à des entrevues pertinentes nous éclairant sur les sujets de l'heure, dans la même formule en direct.

Par ailleurs, à quoi nous attendre cette saison? Si la production s'est bien gardée de nous révéler les subtilités de ce retour en ondes, le concept qui fait mouche depuis plus de 20 ans n'a pas changé, en ce sens où Guy A. Lepage recevra sur son plateau les acteurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs, comme ce sera le cas lors du tout premier épisode de la saison, présenté dimanche prochain au coup de 20 h.

À cette occasion, Guy A. et son coanimateur - dont l'identité n'a pas encore été révélée - auront le plaisir de recevoir la comédienne Céline Bonnier et l'autrice Pascale Renaud-Hébert, dont le projet Sur le fil a atterri sur les ondes d'ICI Télé cette semaine.

Parmi les autres convives de la soirée, citons Michelle Labrèche-Larouche, Michel Paré et Francine Villeneuve pour la série documentaire Sexugénaires, le chercheur en intelligence artificielle de renommée mondiale Yoshua Bengio, l'autrice-compositrice-interprète Sara Dufour pour son nouvel album Dolbeau-Mistassini, ainsi que Suzanne Clément et Patrice Dubois, les vedettes du film Pauline Julien : femme pays.

Enfin, l'entraîneur-chef et le directeur général des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis et Kent Hughes, seront eux aussi de passage sur le plateau ce dimanche. C'est une soirée électrisante qui attend les téléspectateurs, pour le grand retour de ce rendez-vous très attendu.

Rappelons que l'animateur du talk-show nous précisait récemment l'identité des collaborateurs qui effectueraient leur passage à l'émission cette année. C'est à lire ici.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur ICI Télé.