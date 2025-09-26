Accueil
Voici les invités de Tout le monde en parle de ce dimanche

Plusieurs sujets d'actualité à l'ordre du jour et une belle liste d'invités.

<em>Tout le monde en parle</em>
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 28 septembre :

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la semaine dernière, alors qu'il s'agissait de la première émission de la saison, Guy A. Lepage a lancé un cri du coeur, qui s'avère plus que nécessaire.

