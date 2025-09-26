Voici les invités de Tout le monde en parle de ce dimanche

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.
Voici les invités du dimanche 28 septembre :
- Le reporter Pascal Robidas et l'ex sergent-détective du SPVM André Gélinas sur la mort de Nooran Rezayi, abattu par un policier à Longueuil;
- Patrick Emmanuel Abellard, Charlotte Aubin, Pier-Luc Funk, Mickaël Gouin et Antoine Pilon pour Québec-Montréal sur scène. Lisez nos impressions sur le spectacle ici;
- L'auteur-compositeur-interprète Patrick Watson, pour son nouvel album Uh Oh;
- Dre Caroline Quach, à la veille de son entrée en fonction comme directrice nationale de santé publique;
- Gregory Charles, qui explore le pouvoir de la musique sur les personnes atteintes d'Alzheimer la nouvelle série Tous en choeur. On vous parle de ce documentaire qui s'annonce bouleversant ici;
- Sylvain Desjardins, ancien journaliste de Radio-Canada, pour le livre Mes zones de guerre.
C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.
Notons que la semaine dernière, alors qu'il s'agissait de la première émission de la saison, Guy A. Lepage a lancé un cri du coeur, qui s'avère plus que nécessaire.