Tous en choeur : Un nouveau projet télé émouvant pour Gregory Charles

À compter du 8 octobre, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront découvrir une nouvelle émission, pilotée par Gregory Charles, qui risque d'être particulièrement touchante.

En effet, dans Tous en choeur, une production de Sphère Média, on explorera le lien profond entre la musique et le cerveau.

À travers huit épisodes, Gregory Charles se lancera dans une quête visant à démontrer comment la musique peut ralentir la dégénérescence cognitive et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Pour Gregory Charles, cette expérience revêt une résonance intime, ses deux parents ayant été atteints de la maladie d’Alzheimer. Dans sa famille, la musique est leur langage privilégié et a toujours occupé une place centrale au quotidien. Dans le cadre de la série, Gregory accepte même de passer un test génétique afin de savoir s’il est porteur de gènes associés à la maladie.

Pour pousser l'expérience jusqu'au bout, la chorale qu’il réunit rassemble 15 participants âgés de la quarantaine jusqu’à plus de 80 ans, tous à différents stades de la maladie. Le temps de quelques chansons, les symptômes semblent s’estomper en partie laissant place à des moments de grande joie et de complicité.

Des spécialistes – neurologue, psychiatre, gériatre – tenteront aussi de comprendre l’impact de la musique sur leur condition, au fil des épisodes.

Tous en choeur est l’adaptation québécoise de la série britannique Our Dementia Choir produite par Curve Media et d’abord diffusée au Royaume-Uni sur les ondes de BBC One.

La version produite par Sphère Média, réalisée par Patricia Beaulieu, en collaboration avec AMI-télé, comprend huit épisodes. Elle sera diffusée les mercredis à 20 h, dès le 8 octobre sur AMI-Télé

