France Beaudoin à la barre d'une nouvelle émission musicale qui va vous émouvoir

La formidable animatrice France Beaudoin s'est récemment lancée dans une quête personnelle, pour établir un lien entre la musique et la mémoire, alors que son entourage, comme tant d'autres, a été touché par l’Alzheimer.

Le résultat de ses réflexions et de ses rencontres fait l'objet d'un documentaire, qui sera bientôt présenté à Radio-Canada, intitulé J'ai souvenir encore.

Ayant été témoin du pouvoir puissant de la musique sur les personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs, France Beaudoin tente de comprendre les mécanismes tout en nourrissant l’espoir que ses découvertes aient des répercussions collectives. On ne peut que le souhaiter!

La bande-annonce, dévoilée cette semaine en marge du lancement de la programmation automne-hiver de Radio-Canada, vous présente des moments bouleversants, vécus par l'animatrice et les personnes et familles qu'elle a côtoyées pour cette incursion dans des hôpitaux, RPA, résidences pour aînés et plus.

Voyez les images ci-dessous.

On y voit des personnes âgées spontanément entonner une chanson ou danser au son de la musique, un véritable éveil des sens qui ne peut qu'être émouvant. Et si une piste de solution se trouvait là? Évidemment, fidèle à ses habitudes, France Beaudoin sera assurément touchante dans ses interventions aussi humaines, éclairées que bienveillantes.

L'animatrice nous révèle d'ailleurs n'avoir pu retenir ses larmes à quelques occasions. Parions que ce sera notre cas aussi...

Le documentaire J'ai souvenir encore, d'une durée de 90 minutes, sera présenté le mardi 2 décembre à 20 h, sur ICI Télé et sur ICI Tou.tv.