Guy A. Lepage lance un cri d'alarme en début d'émission de Tout le monde en parle

En ouverture de la première émission de la saison de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a lancé un cri d'alarme.

« Deux animateurs de talk shows américains ont récemment perdu leur tribune », a-t-il lancé, inquiet. « Cette semaine, Jimmy Kimmel a été suspendu indéfiniment pour avoir émis un commentaire sur la récupération politique de l'assassinat de Charlie Kirk et l'émission de Stephen Colbert ne sera pas reconduite l'an prochain.

Donald Trump s'est réjoui publiquement de ces deux départs en ajoutant que Jimmy Fallon et Seth Meyers, deux autres animateurs de talk show médiocres à ses yeux, devraient eux aussi être privés d'antenne. Bon, on n'est pas des Américains - ça serait ben le bout! - mais ce sont quand même nos voisins.

Il faut donc se méfier de cette censure commandée par les sbires du président jaune-orange. »

Le climat inquiétant qui s'installe aux États-Unis ne doit pas traverser la frontière. Célébrons la liberté d'expression qui est la nôtre et restons vigilants afin de la conserver.

Voilà qui est bien dit. Nous appuyons chacun de ces mots!

En tant qu'animateur de talk-show de fin de soirée, l'un des seuls encore à l'antenne chez nous, son commentaire était juste, pertinent et nécessaire.