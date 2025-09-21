Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Guy A. Lepage lance un cri d'alarme en début d'émission de Tout le monde en parle

« Il faut donc se méfier [...] »

Tout le monde en parle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

En ouverture de la première émission de la saison de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a lancé un cri d'alarme.

« Deux animateurs de talk shows américains ont récemment perdu leur tribune », a-t-il lancé, inquiet. « Cette semaine, Jimmy Kimmel a été suspendu indéfiniment pour avoir émis un commentaire sur la récupération politique de l'assassinat de Charlie Kirk et l'émission de Stephen Colbert ne sera pas reconduite l'an prochain.

Donald Trump s'est réjoui publiquement de ces deux départs en ajoutant que Jimmy Fallon et Seth Meyers, deux autres animateurs de talk show médiocres à ses yeux, devraient eux aussi être privés d'antenne. Bon, on n'est pas des Américains - ça serait ben le bout! - mais ce sont quand même nos voisins.

Il faut donc se méfier de cette censure commandée par les sbires du président jaune-orange. »

Le climat inquiétant qui s'installe aux États-Unis ne doit pas traverser la frontière. Célébrons la liberté d'expression qui est la nôtre et restons vigilants afin de la conserver.

Voilà qui est bien dit. Nous appuyons chacun de ces mots!

En tant qu'animateur de talk-show de fin de soirée, l'un des seuls encore à l'antenne chez nous, son commentaire était juste, pertinent et nécessaire.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18